ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاحد 18 -4- 2021

سجل سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ارتفاعا اليوم الاحد 18 ابريل 2021، بعد انخفاض سعر الدولار يوم أمس عن الإغلاق.

وبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء صباح اليوم للشراء 12350 ليرة لبنانية، في حين سجل سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء للمبيع 12450 ليرة لبنانية.

بينما سعر الدولار في لبنان لدى البنوك اللبنانية استمر على سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

بالإضافة الى ثبات سعر صرف الدولار في لبنان عند الصرافين، على تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، وللمبيع 3900 ليرة.

في حين سجل سعر الدولار في لبنان في مصرف لبنان "البنك المركزي" 1522 ليرة مقابل كل واحد دولار، هذا الرقم للسلع الأساسية فقط.