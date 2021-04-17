سعر الذهب في العراق اليوم الاحد 18-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في العراق في ظل تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا، وسنقدم لكم في المقال التالي أسعار الذهب في العراق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم الاحد نحو 83.588 دينارا عراقيًا أي (57.15 دولار أمريكيًا)، وهو سعر مرتفع عن يوم أمس السبت بشكل بسيط.

سعر الذهب في العراق اليوم الاحد 18-4-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 83,588 دينار $57.15

سعر الذهب عيار 22 76,623 دينار $52.39

اسعار الذهب عيار 21 73,141 دينار $50.01

اسعار الذهب عيار 18 62,692 دينار $42.87

سعر الذهب عيار 14 48,760 دينار $33.34

سعر الذهب عيار 12 41,794 دينار $28.58

اسعار أوقية الذهب 2,599,594 دينار $1,778

اسعار جنيه الذهب 585,132 دينار $400.09

اسعار كيلو الذهب 83,588,223 دينار $57,154

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 إبريل 83,551 73,109 62,664 48,738 41,775

15 إبريل 82,981 72,610 62,237 48,406 41,491

14 إبريل 81,651 71,447 61,239 47,630 40,826

13 إبريل 82,060 71,804 61,546 47,869 41,030

12 إبريل 81,496 71,310 61,123 47,539 40,748

11 إبريل 82,069 71,812 61,553 47,874 41,035

10 إبريل 82,069 71,812 61,553 47,874 41,035

9 إبريل 81,803 71,580 61,353 47,719 40,902

8 إبريل 82,405 72,106 61,805 48,070 41,202

7 إبريل 81,564 71,370 61,174 47,579 40,782