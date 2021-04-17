اسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 18 -4- 2021

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أبريل 2021 ارتفاع بقيمة جنيه واحد بعد ارتفاع اسعار الذهب عالمياً للأونصة بختام تعاملات امس السبت.

وبلغ سعر الذهب للعيار الـ21 الأكثر مبيعاً في مصر 773 بعد صعود أونصة الذهب عالمياً لمستوي 1777 دولار في أعلى معدلاتها خلال 8 أسابيع تقريبًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 18/4/2021

عيار 24 سجل 883.5 جنيه

عيار 21 سجل 773 جنيها

عيار 18 سجل 662.5 جنيه

الجنيه الذهب 6184 جنيها

أونصة الذهب 1777 دولارا.

وكانت أسعار الذهب سجلت على مدار تعاملات اول أمس الجمعة، أعلي مستوياتها في شهرين على المستوي العالمي والمستوي المحلي في سوق الصاغة، ونجح الذهب في تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر 2020، مع الإقبال على المعدن الأصفر في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار.