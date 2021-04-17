شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 18/4/2021 استقراراً في الاسعار وسط انخفاض الدولار الأمريكي عالميًا بشكل بسيط..

يُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 18/4/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 187.39 شيكل $57.15

سعر الذهب عيار 22 171.78 شيكل $52.39

اسعار الذهب عيار 21 163.97 شيكل $50.01

اسعار الذهب عيار 18 140.55 شيكل $42.87

سعر الذهب عيار 14 109.31 شيكل $33.34

سعر الذهب عيار 12 93.70 شيكل $28.58

اسعار أوقية الذهب 5,828 شيكل $1,778

اسعار جنيه الذهب 1,312 شيكل $400.09

اسعار كيلو الذهب 187,391 شيكل $57,154

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 إبريل 187.31 163.90 140.48 109.26 93.65

15 إبريل 186.24 162.96 139.68 108.64 93.12

14 إبريل 183.28 160.38 137.47 106.92 91.64

13 إبريل 184.92 161.81 138.69 107.87 92.46

12 إبريل 183.66 160.70 137.74 107.13 91.83

11 إبريل 184.66 161.58 138.50 107.72 92.33

10 إبريل 184.67 161.59 138.51 107.73 92.34

9 إبريل 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32

8 إبريل 185.35 162.19 139.02 108.12 92.68

7 إبريل 184.00 161.01 138.00 107.34 92.00

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