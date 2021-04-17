حماس تندد باعتقال الاحتلال مرشحين عن مدينة القدس المحتلة

أصدرت حركة حماس اليوم السبت، بياناً تعقيبا على اعتقال الاحتلال ثلاثة مرشحين عن حركة فتح وحركة فدا خلال عقدهم مؤتمرا صحفيا في القدس المحتلة اليوم.

وأدانت حركة حماس بشدة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرشحين في الانتخابات التشريعية من حركة فتح أشرف الأعور وناصر قوس، والمرشحة عن قائمة فدا رتيبة النتشة، خلال عقدهم مؤتمرا صحفيا في مدينة القدس المحتلة اليوم.

كما اكدت أن اعتقال الاحتلال للمرشحين يعتبر عدوانا غاشما يعبر عن صلفه وإجرامه بحق شعبنا، ويدل على غيظه من خيار الانتخابات ووحدة الصف الفلسطيني.

كما دعت حركة حماس إلى التمسك بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وإلى خوض معركة موحدة لإجبار الاحتلال على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بهذا الاعتقال وحدة شعبنا وخياره الديمقراطي، مشددةً على أنها ماضية بكل قوة نحو بناء المؤسسات الوطنية، وإعداد استراتيجية موحدة لمواجهة مخططاته الإجرامية، ولن نسمح له بالتحكم بالانتخابات أو فرض خيار إلغائها.