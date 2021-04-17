رابط التسجيل في احسان والتبرع في حملة العمل الخيري، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة التسجيل في منصة احسان والتي تم إطلاقها مساء الجمعة 4 رمضان 1442، ومن الساعات الأولى من انطلاق الحملة، تنهال تبرعات الخير لدعم المحتاجين، حيث تتيح المنصة إمكانية مشاركة المتبرعين من داخل أو خارج المملكة، عبر الشركاء الرسميين، كذلك ستقدم يد العون للحالات المستحقة والأشد احتياجاً بالداخل أو الخارج، وفي الألية والمنهجية التي ستتبعها، كونها واحدة من المنصات الرقمية الحديثة التي تحتوى على إمكانيات عدة يتم إداراته بشكل آمن وموثوق لضمان تحقيق أفضل استفادة ووصول يد العون لمن يستحق بالفعل، بالاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة.

طريقة التسجيل في احسان- رابط حملة العمل الخيري احسان 2021

كيفية التسجيل في منصة إحسان والاستفادة منها كانت من الأمور الهامة التي صاحبت انطلاق حملة العمل الخيري الوطنية، حيث تم توضيح مدى أهمية الخدمة، والتي تعتمد في الوقت الحالي على رقم الجوال السعودي فقط، وعملة التسجيل تمكن المستخدم من متابعة حالة التبرعات وتقارير حول التبرعات السابقة وغيرها من الإمكانيات التي سيتم التعرف عليها من حساب المستفيد، وحول كيفية التبرع في إحسان فهي من الأمور سهلة التنفيذي.

طريقة التسجيل في احسان- رابط حملة العمل الخيري احسان 2021

كيفية التسجيل في منصة إحسان

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعد الجهة التقنية التي تشرف على منصة إحسان الرقمية، بجانب عدد من اللجان الرسمية، والتي تم تدشينها بناء على الأمر الملكي السامي،ـ وحول طريقة التسجيل في المنصة في هول على النحو المرفق.

طريقة التسجيل في احسان- رابط حملة العمل الخيري احسان 2021

الدخول على منصة إحسان (https://ehsan.sa).

من أعلى الشاشة اختر تسجيل الدخول، ثم إنشاء حساب المستخدم.

أدخل البريد الإلكتروني ورمز التحقق واسم المستخدم.

رقم الجوال يجب أن يكون سعودي.

سجل رمز التحقق وارسل طلبك.

سجل دخول على المنصة واستعرض الحالات المتاح التبرع لها.

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