فتوح يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الاسرى

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح اليوم السبت، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى، وإجبار "إسرائيل" على إطلاق سراحهم وخصوصا المرضى منهم.

وقال فتوح :"تحل الذكرى وما زال 4500 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا يقبعون داخل سجون الاحتلال، حيث يعد هذا اليوم يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي أولوية وطنية ومركزية للقيادة الفلسطينية ".

وأضاف: "أن زج آلاف الأسرى بينهم أطفال ونساء، في سجون تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وإهمال طبي متعمد واعتداءات متواصلة، ما هي الا انعكاس لسياسة الاحتلال القائمة على الارهاب والقتل والحرمان والتعذيب".

وتابع فتوح قائلاً: "أن مواصلة حكومة الاحتلال لإهمالها المتعمد للوضع الصحي للأسرى، وتعريض حياتهم للخطر، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم، تمثل جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

كما دعا جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والتي تعني بحقوق الإنسان التحرك السريع لفتح السجون أمامها والاطلاع على ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى.