"اسرائيل" توقف ارتداء الكمامات في الاماكن المفتوحة بدءاً من غد الاحد

يبدأ "الإسرائيليون" اعتبارا من صباح يوم الأحد، بعدم ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المفتوحة.

و اشارت مصادر "اسرائيلية" الى أن وزارة الصحة بحكومة الاحتلال وقعت على مرسوم ينهي اللوائح الصحية اعتبارا من يوم الأحد، بعد التشاور مع المتخصصين فيها.

وبموجب القرار ستظل الأقنعة إلزامية في الأماكن العامة المغلقة.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين إن “الأقنعة تهدف إلى حمايتنا من فيروس كورونا، بعد أن قرر المتخصصون أن هذا لم يعد مطلوبا في الأماكن المفتوحة، قررت تمكين ازالتها”.

وعزا إدلشتاين الخطوة لنجاح حملة التطعيم الإسرائيلية، لكنه دعا إلى اليقظة المستمرة في الأماكن المغلقة.