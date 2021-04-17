الحلقة 5 الخامسة من برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني في رمضان 2021 ، حيث يعرض المقدم حسني حلقات برنامجه الإسلامي منذ بداية شهر رمضان المبارك والتي تبث الدروس الإسلامية والعبر والعظة والتعاليم الدينية، واستطاع البرنامج الجديد المصري ان يحقق مشاهدات عالية جدًا خلال الأيام الماضية ، ولمشاهدة الحلقة الخامسة من برنامج الثمن تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا من قبل متابعي برنامج الثمن الحلقة الخامسة للداعية مصطفى حسني في رمضان 2021 ، وعرض الداعية اول حلقة له في أول يوم من أيام رمضان 13-نيسان الحالي ، فيما بدأ المواطنين في جميع الدول العربية بالبحث على مواقع الانترنت منها جوجل الشهير لمشاهدة الحلقة الخامسة والذي يتم بثه على شاشة "ON E" خلال الشهر.

موعد عرض الحلقة الخامسة من برنامج الثمن احمد حسني :

وتعرض قناة on حلقات برنامج الثمن للمقدم الداعية احمد حسني في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت المملكة السعودية يوميًا في رمضان .

حساب قناة on على الفيسبوك :

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تهنئة لـ احمد حسني مقدم برنامج الثمن :

ويوم السبت الموافق 1- نيسان الحالي، نشر مقدم برنامج الثمن الداعية مصطفى حسني صورة جمعته بالفنان تامر حسني، بعد غنائه تتر البرنامج عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك .

وقال مقدم برنامج الثمن لحسني: "أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج (الثمن).. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا".

وأضاف مصطفى الحسني في منشوره على الفيس بوك : "واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي".

من هو الداعية مصطفى حسني :

مقدم برنامج الثمن هو الداعية الإسلامي المصري مصطفى حسنى ، ولد عام 1978 ، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2000 ، وأيضًا حاصل على شهادة معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية .

تردد قناة اون اي الجديد 2021 ON E الناقلة لبرنامج الثمن :

وتأسست القناة عام 2008 حيث تنوع من خدماتها الإعلامية التي تمزج بين الترفيه والتثقيف تلبي أذواق الجمهور في المنطقة العربية من الأخبار المحلية والعالمية والبرامج الترفيهية والمسلسلات بمختلف تصنيفاتها للأحداث السياسية والرياضية ، وفيما يلي تردد قناة ONE :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 6/5

الترميز : 27500