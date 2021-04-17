المجدلاني يدعو مؤسسات حقوق الانسان لتدويل قضية الاسرى داخل سجون الاحتلال

‎في مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم السبت، دعوة لمؤسسات حقوق الانسان وخصوصا العاملة في قطاع المرأة والطفولة بضرورة التحرك والعمل على تدويل قضية الأسيرات والأسرى الاطفال في سجون الاحتلال الذين يعانون من ظروف اعتقال صعبة وممارسات وحشيه بشكل يومي.

وأكد مجدلاني، على ضرورة التفات العالم إلى قضية الأسرى المسنين في سجون الاحتلال والذين مع انتشار فيروس كورونا اصبحت حياتهم مهددة بالخطر حيث يبلغ عددهم نحو 26 اسيرا، وسط ظروف في غاية الصعوبة.

وقال وزيرة التنمية الاجتماعية: إن "الاحتلال المعروف بوحشيته وعنصريته ما زال يعتقل 41 امرأة، ونحو 140 طفلا في سجونه ، ونشعر بالخطر على حياة الاسرى وخصوصا الاطفال والنساء والمسنين، مع انتشار فيروس كورونا ".

وأضاف المجدلاني، أن مع انتشار الوباء لا توجد أية اجراءات للسلامة العامة والوقاية داخل سجون الاحتلال، بل وعلى العكس من ذلك فإن الاسرى في ظروف صعبة تفتقر لأدنى مقومات الوقاية والحماية بشكل عام ، ومن هذا الوباء يشكل خاص.

وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم بإجراءات قاسية ضد الأطفال الأسرى، وبهذا ينتهك الكيان الاحتلال كل يوم وبشكل متعمد حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال الفلسطينيين، والقانون الدولي.

وطالب الوزير د. مجدلاني، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الضغط على حكومة الاحتلال؛ لإلزامها بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال وخصوصاً الأطفال والنساء منهم دون قيد أو شرط، وحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم .

ووجه الوزير، نداءً للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ، للتحرك الفوري من أجل إنقاذ النساء الفلسطينيات الأسيرات حيث مازال نحو 41 أسيرة في سجون الاحتلال بينهم 16 أم ، قائلا أنه على العالم الديمقراطي الذي يناشد بحقوق المرأة وحريتها أن يقف بالدفاع عن حرية الأسيرات الفلسطينيات.