مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في الجزائر والصلوات الخمس

مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في الجزائر ، وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية حول التعرف على أوقات آذان المغرب والافطار في الجزائر العربية ، ونتيجة لعمية البحث الواسعة قمنا بإرفاق امساكية رمضان 2021 في الجزائر ، ومن خلالها يمكن لجميع المواطنين التعرف على أوقات الصلوات الخمس منها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا الشهر الفضيل ، ولمعرفة ذلك تابع معنا حتى النهاية .

وعند المتابعة ستتعرف على أوقات الصلوات الخمس و مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في الجزائر ، وهي على النحو التالي :-

مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في مدينة الجزائر :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:48 ص 06:25 ص 12:56 م 04:36 م 07:27 م 08:57 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:47 ص 06:23 ص 12:56 م 04:36 م 07:28 م 08:58 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:45 ص 06:22 ص 12:55 م 04:36 م 07:29 م 08:59 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:43 ص 06:21 ص 12:55 م 04:36 م 07:30 م 09:00 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:41 ص 06:19 ص 12:55 م 04:37 م 07:31 م 09:01 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:40 ص 06:18 ص 12:55 م 04:37 م 07:32 م 09:02 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:38 ص 06:17 ص 12:55 م 04:37 م 07:32 م 09:02 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:36 ص 06:15 ص 12:54 م 04:37 م 07:33 م 09:03 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:35 ص 06:14 ص 12:54 م 04:37 م 07:34 م 09:04 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:33 ص 06:13 ص 12:54 م 04:37 م 07:35 م 09:05 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:32 ص 06:11 ص 12:54 م 04:37 م 07:36 م 09:06 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:30 ص 06:10 ص 12:54 م 04:38 م 07:37 م 09:07 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:28 ص 06:09 ص 12:53 م 04:38 م 07:38 م 09:08 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:27 ص 06:08 ص 12:53 م 04:38 م 07:39 م 09:09 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:25 ص 06:07 ص 12:53 م 04:38 م 07:40 م 09:10 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:24 ص 06:05 ص 12:53 م 04:38 م 07:40 م 09:10 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:22 ص 06:04 ص 12:53 م 04:38 م 07:41 م 09:11 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:20 ص 06:03 ص 12:53 م 04:39 م 07:42 م 09:12 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:19 ص 06:02 ص 12:52 م 04:39 م 07:43 م 09:13 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:17 ص 06:01 ص 12:52 م 04:39 م 07:44 م 09:14 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:16 ص 06:00 ص 12:52 م 04:39 م 07:45 م 09:15 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:14 ص 05:59 ص 12:52 م 04:39 م 07:46 م 09:16 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:13 ص 05:58 ص 12:52 م 04:39 م 07:47 م 09:17 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:11 ص 05:56 ص 12:52 م 04:39 م 07:47 م 09:17 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:10 ص 05:55 ص 12:52 م 04:40 م 07:48 م 09:18 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:08 ص 05:54 ص 12:52 م 04:40 م 07:49 م 09:19 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:07 ص 05:53 ص 12:52 م 04:40 م 07:50 م 09:20 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:06 ص 05:53 ص 12:52 م 04:40 م 07:51 م 09:21 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:04 ص 05:52 ص 12:52 م 04:40 م 07:52 م 09:22 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:03 ص 05:51 ص 12:52 م 04:40 م 07:53 م 09:23 م... عرض المزيد

ويحرص موقع فلسطين اليوم على ارفاق امساكيات شهر رمضان في جميع الدول ، كما هو الحال هنا مع امساكية شهر رمضان 2021 في الجزائر ، وللاطلاع على فضائل رمضان هنا .



