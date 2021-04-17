مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في الجزائر والصلوات الخمس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:38 م
17 ابريل 2021
مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في الجزائر والصلوات الخمس
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مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في الجزائر ، وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية حول التعرف على أوقات آذان المغرب والافطار في الجزائر العربية ، ونتيجة لعمية البحث الواسعة قمنا بإرفاق امساكية رمضان 2021 في الجزائر ، ومن خلالها يمكن لجميع المواطنين التعرف على أوقات الصلوات الخمس منها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا الشهر الفضيل ، ولمعرفة ذلك تابع معنا حتى النهاية .

وعند المتابعة ستتعرف على أوقات الصلوات الخمس و مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في الجزائر ، وهي على النحو التالي :-

مواقيت الإفطار في رمضان 2021 في مدينة الجزائر :

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اليوم  رمضان     ميلادي     صلاة الفجر الشروق     صلاة الظهر صلاة العصر      صلاة المغرب     صلاة العشاء

الثلاثاء      1    13 أبريل، 2021 04:48 ص 06:25 ص 12:56 م   04:36 م   07:27 م      08:57 م

الأربعاء     2    14 أبريل، 2021 04:47 ص 06:23 ص 12:56 م   04:36 م   07:28 م      08:58 م

 

الخميس     3    15 أبريل، 2021 04:45 ص 06:22 ص 12:55 م   04:36 م   07:29 م      08:59 م

الجمعة      4    16 أبريل، 2021 04:43 ص 06:21 ص 12:55 م   04:36 م   07:30 م      09:00 م

السبت 5    17 أبريل، 2021 04:41 ص 06:19 ص 12:55 م   04:37 م   07:31 م      09:01 م

الأحد 6    18 أبريل، 2021 04:40 ص 06:18 ص 12:55 م   04:37 م   07:32 م      09:02 م

الأثنين      7    19 أبريل، 2021 04:38 ص 06:17 ص 12:55 م   04:37 م   07:32 م      09:02 م

الثلاثاء      8    20 أبريل، 2021 04:36 ص 06:15 ص 12:54 م   04:37 م   07:33 م      09:03 م

الأربعاء     9    21 أبريل، 2021 04:35 ص 06:14 ص 12:54 م   04:37 م   07:34 م      09:04 م

الخميس     10   22 أبريل، 2021 04:33 ص 06:13 ص 12:54 م   04:37 م   07:35 م      09:05 م

الجمعة      11   23 أبريل، 2021 04:32 ص 06:11 ص 12:54 م   04:37 م   07:36 م      09:06 م

السبت 12   24 أبريل، 2021 04:30 ص 06:10 ص 12:54 م   04:38 م   07:37 م      09:07 م

الأحد 13   25 أبريل، 2021 04:28 ص 06:09 ص 12:53 م   04:38 م   07:38 م      09:08 م

الأثنين      14   26 أبريل، 2021 04:27 ص 06:08 ص 12:53 م   04:38 م   07:39 م      09:09 م

الثلاثاء      15   27 أبريل، 2021 04:25 ص 06:07 ص 12:53 م   04:38 م   07:40 م      09:10 م

الأربعاء     16   28 أبريل، 2021 04:24 ص 06:05 ص 12:53 م   04:38 م   07:40 م      09:10 م

الخميس     17   29 أبريل، 2021 04:22 ص 06:04 ص 12:53 م   04:38 م   07:41 م      09:11 م

الجمعة      18   30 أبريل، 2021 04:20 ص 06:03 ص 12:53 م   04:39 م   07:42 م      09:12 م

السبت 19   01 مايو، 2021 04:19 ص 06:02 ص 12:52 م   04:39 م   07:43 م      09:13 م

الأحد 20   02 مايو، 2021 04:17 ص 06:01 ص 12:52 م   04:39 م   07:44 م      09:14 م

الأثنين      21   03 مايو، 2021 04:16 ص 06:00 ص 12:52 م   04:39 م   07:45 م      09:15 م

الثلاثاء      22   04 مايو، 2021 04:14 ص 05:59 ص 12:52 م   04:39 م   07:46 م      09:16 م

الأربعاء     23   05 مايو، 2021 04:13 ص 05:58 ص 12:52 م   04:39 م   07:47 م      09:17 م

الخميس     24   06 مايو، 2021 04:11 ص 05:56 ص 12:52 م   04:39 م   07:47 م      09:17 م

الجمعة      25   07 مايو، 2021 04:10 ص 05:55 ص 12:52 م   04:40 م   07:48 م      09:18 م

السبت 26   08 مايو، 2021 04:08 ص 05:54 ص 12:52 م   04:40 م   07:49 م      09:19 م

الأحد 27   09 مايو، 2021 04:07 ص 05:53 ص 12:52 م   04:40 م   07:50 م      09:20 م

الأثنين      28   10 مايو، 2021 04:06 ص 05:53 ص 12:52 م   04:40 م   07:51 م      09:21 م

الثلاثاء      29   11 مايو، 2021 04:04 ص 05:52 ص 12:52 م   04:40 م   07:52 م      09:22 م

الأربعاء     30   12 مايو، 2021 04:03 ص 05:51 ص 12:52 م   04:40 م   07:53 م      09:23 م... عرض المزيد 

ويحرص موقع فلسطين اليوم على ارفاق امساكيات شهر رمضان في جميع الدول ، كما هو الحال هنا مع امساكية شهر رمضان 2021 في الجزائر ، وللاطلاع على فضائل رمضان هنا .

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