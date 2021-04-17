امريكا توجه رسالة للاحتلال تطالبه بوقف الحديث عن ايران

افادت القناة العبرية الـ 12 أن الولايات المتحدة الامريكية ارسلت رسالة واضحة للاحتلال مفادها "توقفوا عن الحديث عن إيران".

وبحسب القناة العبرية، فقد أرسل البيت الأبيض الرسالة إلى "إسرائيل" في عدة مناسبات في الأيام الأخيرة، بدعوى أن إسرائيل "تعرقل المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي".

وأشار تقرير القناة إلى أن الرسائل الموجهة إلى "إسرائيل" تهدف إما إلى التأثير على إيران في المفاوضات أو للضغط على إسرائيل.

في وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في بافوس إن "إسرائيل ستفعل أي شيء لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".