رسائل تهنئة رمضان 2021 اجمل الصور والتهاني

أحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والأهل والأحباب ، وفي شهر رمضان يتبادل المسلمون رسائل التهنئة الرمضانية عبر رسائل sms ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل المحبة والمودة، ويعود الشهر الفضيل بالنفع على المسلمين ، لأن قدومه هو فرحة عظيمة تغمر قلوب الكبار ، ويعتبر رمضان فرصة ممتازة لإصلاح الروح والدين في هذا الشهر الفضيل ، تكون الأعمال الصالحة التي يقوم بها غالبًا أقرب إلى الله تعالى، تابع معنا حتى النهاية.

رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والأهل والأحباب :

1. شعُور إن الشهر الفضيل قرب , كافي يمليك راحة نفسيه اللهُم بلغنا رمضان

2. أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال

3. لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان

4. اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

5. الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنة يوعدني و يوعدك

6. كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير .

7. احلى ما في رمضان ثلاثة كثره الخيرات , تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات .





8. الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور .

9. اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه وأهنئك بقدوم رمضان وايامه .

10. عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه

بلغك الله صيام رمضان، ورفع عملك في أعلى درجات الجنان، وأكرمك برضا الرحمن، وكل عام وانتم في حفظ الكريم المنان

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود

يحل الشهر يا غالي وأن اهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وأنت بخير

“أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال”.





أسأل الله العظيم أن يملأ قلبك بالقرآن الكريم.. وأن يجمعني وإياك في ظل الرحمن ويبلغنا بركة شعبان والعتق من النار في رمضان.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكم وعلينا الشهر الفضيل.

يارب يا رحمان يا منان بلغ قارئ الرسالة رمضان في أحسن حاله وأجعله يزهي حسناَ وسط الجنان.

أبعت سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لكم كل رمضان وانتم بخير.

بلغك الله الشهر ورفع عن الأمة القهر وأكرمكِ بليلة القدر وأسعدكِ مدى الدهر.

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي.

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.

تهنئة رمضان 2021 بالاسماء :