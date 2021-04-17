سعر تحويل الدولار في العراق اليوم السبت 17-4-2021

سعر صرف الدولار في العراق السبت 17-4-2021 تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على إبقاء متابعيها على اطلاع دائم بأسعار العملات المختلفة في عدد من الدول العربية، و في هذه السطور توضح لكم أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

حيث سجل سعر تحويل الدولار الأمريكي اليوم 17 ابريل 2021 استقرارا مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

واستقرت أسعار الدولار في العراق مع توقف البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية في بغداد، عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي يطبق يومي الجمعة والسبت.