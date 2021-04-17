الحلقة 5 الخامسة من برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري على قناة mbc

برنامج سين الحلقة 5 الخامسة للإعلامي أحمد الشقيري على قناة ام بي سي mbc ، وفي الحلقة الرابعة الماضية عرض المقدم الشقيري عن مشروع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية ، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح وفي الحلقة عرض عن مشروع تدوير المخلفات الالكترونية وإعادة صناعتها واستخدمها من جديد ، حيث حققت الحلقة نسبة مشاهدات عالية تجاوزت المليون مشاهدة في ساعات محدودة ، وهنا نحرص نحن في فلسطين اليوم على توفير حلقات برنامج سين بقالب جميل ، تابع معنا حتى النهاية .

ومع بداية رمضان يحرص المتابعون على مشاهدة برنامج سين للمقدم احمد الشقيري واليوم الحلقة الخامسة ، والتي تحمل مفاجآت جديدة قيد انتظار العرض ، ومن المعروف أن حلقات الشقيري تتميز بأنها قوية وجديدة المضمون ، وتركو على المشاريع وآخر الابتكارات التكنولوجية .

وفي الحلقة الثالثة ركز الإعلامي احمد الشقيري على قطاع الاستزراع السمكي الذي تطور مع مرور الأيام حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة العربية السعودية.

وباتت المملكة السعودية واحدة من المصدرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت في العام 2018م إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة في العالم.

موعد عرض الحلقة 5 برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري :

وتعرض قناة ام بي سي mbc برنامج سين للمقدم احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان 2021 الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .

شاهد لعرض برنامج سين احمد الشقيري :

ولمشاهدة جميع حلقات برنامج سين للمقدم احمد الشقيري على موقع شاهد بجودة عالية يترتب عليك نسخ هذا الرابط ولصق على جوجل وهو (https://shahid.mbc.net/ar/shows/%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-1/season-874715-874716 )

من هو الاعلامي أحمد الشقيري :

واسمه كامل ، أحمد مازن أحمد أسعد الشقيري من مواليد 6 يونيو 1973م، جدة وهو إعلامي سعودي. وبدأ الشقيري بتقديم برامج فكرية اجتماعية ومضيف السلسلة التلفازية خواطر والمضيف السابق لبرنامج يلا شباب، اشتهر الاعلامي في السعودية والوطن العربي بعد سلسلة برنامج خواطر التي حققت نجاحاً واسعاً نتيجة بساطة أسلوبها ومعالجتها لقضايا الشباب والأمة الإسلامية.

وألّف الإعلامي السعودي برامج تلفازية حول مساعدة الشباب على النضج في أفكارهم والبذل في خدمة إيمانهم وتطوير مهاراتهم واكتشاف معرفتهم بالعالم وبدورهم في جعله مكاناً أفضل.

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي



