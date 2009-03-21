أبو مجاهد: وفد لجان المقاومة التقى مع وفدي حماس وفتح ونية جيدة للنجاح

فلسطين اليوم-غزة

اعتبر أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية أن إنهاء الانقسام هو مطلب وطني من الكل الفلسطيني لمواجهة الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية في ظل تصاعد قوى التطرف الاسرائيلية وحملات التهويد والتهجير في مدينة القدس وزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة واستمرار الحصار والعدوان على غزة.

وقال ابو مجاهد في بيان له اليوم :"يتطلب منا كفصائل فلسطينية العمل على تعزيز خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته".

وأوضح أبو مجاهد أن وفد اللجان التقى وفود الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار وخاصة حركتي حماس وفتح وكشفت اللقاءات عن نية جدية وتطلع بأمل نحو اشراقة واقع فلسطيني جديد، يقوم على الوحدة والعمل المشترك، قائلا :" هذا ما عمل وفد لجان المقاومة على تعزيزه من خلال اللقاءات التي أجراها مع الفصائل الفلسطينية".

وكان وفد لجان المقاومة الشعبية وصل القطاع امس عبر معبر رفح بعد اختتام اللجان اعمالها مع باقي الفصائل.