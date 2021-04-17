موعد آذان المغرب في اليوم السادس يوم رمضان 2021 في مصر ، ولقد قمنا بكتابة هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم بشأن موعد اذان المغرب أي الإفطار في المحافظات المصرية ، كما قمنا بوضع الدعاء في اليوم الخامس من رمضان مستجاب، حيث يحرص الصائمون في هذا الشهر الفضيل إلى التضرع إلى الله عزوجل بالدعاء لقضاء حاجاتهم ونيل رضاه كما تزداد الطاعات والعبادات في هذا الشهر الفضيل ، تابع معنا .

وفي رمضان 2021 يبحث الصائمون يوميًا عن موعد آذان المغرب أو الإفطار في مصر ، وذلك استعدادًا للصلاة وأيضًا تجهيز مائدة الطعام .

دعاء الإفطار في رمضان 2021 :

ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلاً، وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي: ولكنه له شواهد يقوى بها.

فضائل صيام شهر رمضان :

أولاً: من فضائل صيام شهر رمضان: أن شهر رمضان هو شهر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين) رواه البخاري ومسلم

ثانيًا: شهر رمضان هو شهر الدعاء المستجاب: قال تعالى بعد آيات الصيام: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).

ثالثًا: شهر مضاعفة الأجر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه البخاري ومسلم.

رابعًا: شهر فيه ليلة القدر: قال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر...). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم) رواه ابن ماجه.

خامسًا: ومن فضائل شهر رمضان، أنه شهر نزول القرآن والكتب السماوية: قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان). وقال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر..) وقال سبحانه: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة).

موعد آذان المغرب في القاهرة في رمضان 2021 :





موعد آذان المغرب في الإسكندرية في رمضان 2021 :





موعد آذان المغرب في اسيوط في رمضان 2021 :





موعد آذان المغرب في شرم الشيخ في رمضان 2021 :



