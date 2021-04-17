 لجنة دعم الصحفيين: 25 صحفيا و إعلاميا يقبعون في سجون الاحتلال

حذرت لجنة دعم الصحفيين اليوم السبت 17 ابريل 2021، من استمرار الاحتلال في تعذيب الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال، مشيرة الى أن نحو 25 إعلامياً وصحافياً، يقبعون في ظروف صحية لا انسانية وقاسية ويحرمهم من كافة حقوقهم، مستخدماً أساليب الضرب والشبح والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم.

و اكدت اللجنة في تصريح صادر عنها، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في السابع عشر من نيسان من كل عام، أن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين لاسيما الصحفيين الاسرى.

كما طالبت اللجنة بمعرفة الحالة الصحية لـ (4) صحفيين وإعلاميين معزولين في زنازين العزل الانفرادي، ومحكومين بأحكام فعلية، كما يعتقل الاحتلال (5) صحفيين آخرين محكومين بأحكام فعلية.

كما اشارت لجنة دعم الصحفيين الى أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة تمديد الاعتقال الاداري لعدد (4) من الصحفيين عدة مرات، وهم:

نضال أبو عكر6 أشهر تم تمديد اعتقاله إدارياً مرتين.

أسامة شاهين اعتقاله إدارياً لمدة 4 أشهر.

الشاعر محمود كريم عياد تمديد اعتقاله الإداري مرتين لمدة أشهر 6 شهور.

بشرى الطويل تمديد اعتقالها الإداري مرتين لمدة 4 أشهر.

إلى ذلك يستمر الاحتلال في توقيف 12 صحافياً يخضعون للتحقيقات المستمرة، مع المماطلة في اتخاذ محاكمة لهم.

و عبرت لجنة دعم الصحفيين عن قلقها من استمرار عملية اعتقال الصحفيين، فخلال الربع الأول من العام 2021م، سجلت تقارير اللجنة أكثر من (34) عملية اعتقال واحتجاز وإصدار قرار إبعاد وحبس منزلي.

وإزاء هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين طالبت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 25 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

و ادانت بشدة تصاعد حملة الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين، في ظل انتشار جائحة كورونا دون توفر أي شروط السلامة الصحية لهم وتعريض حياتهم للخطر .

كما استهجنت لجنة دعم الصحفيين سياسة الاحتلال باتباعه اسلوب تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال دون تهمة تذكر.

و دعت اللجنة المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

و ناشدت لجنة دعم الصحفيين كل صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن في يوم الاسير الفلسطيني مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة، التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.