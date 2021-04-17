الكشف عن اعداد الحالات الحرجة للمصابين بـ"كورونا" في مستشفى غزة الأوروبي

كشف مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، اليوم السبت، النقاب عن أعداد الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفى.

وقال العقاد: "لدينا 37 مصابًا بـكورونا في مستشفى غزة الأوروبي في حالة حرجة بحاجة إلى العناية المركزة وإلى كميات كبيرة من الأكسجين".

وأضاف أن هناك 98 مصابًا في حالة خطيرة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة ليرفع وفيات قطاع غزة منذ بداية الوباء لـ738 ، وتسجيل " 1318" اصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء فحص لـ 3764 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالة.