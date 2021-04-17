اسعار العملات الاجنبية في المغرب اليوم السبت 17-4-2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي، خلال تعاملات اليوم السبت 17 أبريل، في بنك المغرب المركزي.

وبقي سعر اليورو الأوروبي عند 10.34 درهم للشراء و12.02 درهم للبيع.

كما استقر سعر الدولار عند 8.63 درهم للشراء و10.03 درهم للبيع.

بينما هبط سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك المغرب المركزي إلى 11.88 درهم للشراء، و13.80 درهم للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي عند 2.30 درهم للشراء و2.67 درهم للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي إلى 28.64 دينار للشراء، و33.28 دينار للبيع، مقابل 28.63 درهم للشراء و33.28 درهم للبيع، أمس.