وزارة الصحة تسجل 28 حالة وفاة و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1773 حالة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 20، أريحا والأغوار 5، سلفيت 12، نابلس 96، جنين 61، قلقيلية 17، بيت لحم 21، الخليل 10، طولكرم 21، رام الله والبيرة 36، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 1318".

وبيّنت الكيلة، أن الصحة سجلت 18 وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 3، بيت لحم 1، جنين 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طوباس 1، طولكرم 3، قلقيلية 2، نابلس 4"، قطاع غزة 10.

وسجلت نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.7٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "طوباس 52، أريحا والأغوار 11، سلفيت 3، نابلس 147، جنين 162، قلقيلية 39، بيت لحم 24، الخليل 218، طولكرم 44، رام الله والبيرة 66، ضواحي القدس 7، قطاع غزة 1000".

ولفتت الكيلة، إلى وجود 172 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 51 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 532 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وعن المطعمين بلقاح كورونا، قالت الكيلة، إن "إجمالي عدد المواطنين المطعمين في الضفة الغربية بلغت 124984 شخصًا، وفي قطاع غزة إلى 34770".