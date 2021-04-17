الأوقاف تدعو الفلسطينيين لتخصيص دعاء الإفطار والقنوت اليوم للأفراج عن الأسرى

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم السبت، الشعب الفلسطيني، والأمة الإسلامية لتخصيص دعاء الإفطار، ودعاء القنوت هذا اليوم من شهر رمضان المبارك للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والضراعة لله بأن يمُن عليهم بالفرج.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: إن "أقل ما نقدمه لإخواننا الأسرى الصابرين الصامدين في سجون الاحتلال هو الدعاء لهم، خاصة في هذا الشهر الفضيل، سيما في الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء".

وأضافت الأوقاف، أن "الإذاعات المحلية ستبث اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني دعاء خاص بالأسرى وذلك قبل أذان المغرب، داعيةً المواطنين إلى التأمين على هذا الدعاء لعل الله أن يفرج كرب أسرانا ويمُن عليهم بالحرية قريباً بإذن الله تعالى".

وتأتي هذه الدعوة من وزارة الاوقاف بغزة، بالتزامن مع مناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من نيسان كل عام، على اعتبار ان قضية الاسرى من الأولويات ومن الثوابت الفلسطينية.