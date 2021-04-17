"فتح" تدعو المنظمات الإنسانية لتطبيق المعاهدات الخاصة بقضية الأسرى

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الانتفاضة، اليوم السبت، المنظمات الإنسانية إلى تطبيق المعاهدات التي تعطي الحق للأسير الفلسطيني بكل ما يتعلق بحقوقه، والقوى الفلسطينية بضرورة العمل الدؤوب من أجل اعتبار قضية الاسرى هي اولوية وطنية في المشروع الوطني الفلسطيني.

إليك نص البيان :-

لقد عبرت الحركة الأسيرة في فلسطين المحتلة عبر عقود طويلة ، بانها نموذج مهم في النضال الوطني حيث اكدت للعا لم اجمع ان الاسير الفلسطيني الذي وهب حريته من اجل عزة فلسطين وحريتها، مازال متمسكا بقضيته وبنضاله رغم الم التعذيب اليومي ، وظروف الاعتقال التعسفية يرى بان حريته في قهر جلاده ،هي في استمرار صموده بكل اشكال المواجهة، والتي سقط من خلالها العديد من الشهداء نتيجة التعذيب والمرض ، وغيرها من ممارسات الاحتلال الصهيوني

يا شعبنا الفلسطيني

ان اسرانا الفلسطينيين هم امانة في اعناقنا واعناق احرار امتنا والعالم وعلينا جميعا العمل من اجل اطلاق سراحهم بالوسائل والامكانيات التي تحقق ذلك ، وعلى المنظمات الانسانية ان تعمل

بكل جهد من اجل تطبيق المعاهدات التي تعطي الحق للاسير الفلسطيني بكل ما يتعلق بحقوقه ، وعلى القوى الفلسطينية العمل الدؤوب من اجل اعتبار قضية الاسرى هي اولوية وطنية في المشروع الوطني الفلسطيني.

الحرية لأسرانا البواسل

المجد لأرواح شهدائنا الابرار

التحية لشعبنا الفلسطيني البطل داخل الوطن المحتل وخارجه

وتأتي هذه الدعوة من حركة "فتح" بالتزامن مع مناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من نيسان كل عام، على اعتبار ان قضية الاسرى من الأولويات ومن الثوابت الفلسطينية.