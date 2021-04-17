"كشف المسافرين".. الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاحد

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاحد الموافق 18 نيسان 2021.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد سيكون للحافلتين: الأولى، والثانية حتى الرقم (125) من الكشف الجديد رقم (2021/13).

ودعت المسافرين إلى إجراء فحص كورونا غداً، الساعة 7:00 من صباحاً في مركزي: "الشاطئ" بغزة، و"شهداء رفح الصحي" برفح، والتواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (المتبقي من الثانية حتى الرابعة)، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وللحافلات (من الخامسة حتى السابعة) يكون اجراء فحص كورونا يوم الاثنين المقبل، ودعت الوزارة الفاحصين الانتظار للإعلان بخصوص موعد سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.