كشف جديد: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد 18-4-2021

اعلنت وزارة الداخلية بغزة كشف اسماء مسافرين جديد للسفر عبر معبر رفح البري، و آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

و اوضحت الوزارة ان السفر يوم غد الاحد 18 ابريل سيكون للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (125) من الكشف الجديد رقم (2021/13).

و اشارت الى أن إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً، الساعة 7:00 من صباحاً في مركزي: "الشاطئ" بغزة، و"شهداء رفح الصحي" برفح، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

و بحسب الوزارة، فإن إجراء فحص كورونا للحافلات (المتبقي من الثانية حتى الرابعة)، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

اما إجراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى السابعة) سيكون يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

و اكدت الداخلية على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

و اكدت وزارة الداخلية على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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