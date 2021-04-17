مواقيت الصلاة –موعد الفطور والسحور في قطاع غزة اليوم الخامس من رمضان 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:53 م
17 ابريل 2021
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يبحث المواطنون في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة عن موعد الافطار والسحور في اليوم الـخامس لشهر رمضان ، وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم مواقيت الصلاة ومواعيد الافطار والسحور لليوم الخامس لشهر رمضان 17/4/2021 .

وفيما يلي موعد الافطار والسحور في قطاع غزة لليوم الخامس من شهر رمضان 2021

موعد اذان الفجر في غزة فلسطين        04:38 AM

وقت السحور في غزة فلسطين   حتى 15 دقيقة قبل 04:38 AM

وقت الشروق في غزة فلسطين   06:11 AM

موعد اذان الظهر في غزة فلسطين       12:42 PM

موعد اذان العصر في غزة فلسطين      04:19 PM

موعد اذان المغرب في غزة فلسطين      07:15 PM

وقت الإفطار في غزة فلسطين            07:15 PM

موعد اذان العشاء في غزة فلسطين       08:35 PM

 

 

 

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