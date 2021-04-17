ممثل "الجهاد" في لبنان يستقل امين عام "حركة الامة"

استقبل ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، على رأس وفد من قيادة "الحركة" مهنئاً بشهر رمضان المبارك.

وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في العالم العربي، وما تمرّ به القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، ورأوا أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، وهي الخاسر الأكبر مما يجري في بعض البلدان العربية من فتن، ولفتوا إلى أن العدو الصهيوني يستغل الأوضاع الحالية للاستفراد بالقضية الفلسطينية، وفرض وقائع على الأرض تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، وتستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجتمعون على ضرورة إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية جامعة للعالم العربي والإسلامي، وعلى الدور الذي تؤديه المقاومة في الحفاظ على البوصلة تجاه فلسطين، محذرين من مخططات تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.