يبحث الكثير من المسلمين عن تردد قنوات القرآن على النايل سات 2021 ،تزامنًا مع أيام شهر رمضان المبارك للاستماع الى القرآن الكريم والقصص النبوية الشريفة.

وتبث قنوات القران الكريم بشكل مباشر على مدار الساعة من الحرم المكي الشريف لأداء الصلوات المختلفة وخاصة صلاة التراويح كل يوم من ايام رمضان.

ولذلك فإننا في موقع فلسطين اليوم نحرص أن ننشر ترددات قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2021، ليتابع المسلمون في مختلف دول العالم العبادات والاستماع الى دروس الوعظ والارشاد.

تردد قنوات القرآن على النايل سات

تقوم قنوات القرآن الكريم بإذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة يوميا طوال 7 أيام في الأسبوع، بأصوات العديد من الشيوخ الموقرين، وسنتابع معكم عددا من ترددات عدة قنوات تذيع القرآن الكريم بجودة ممتازة فتابعوا معنا

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

الاستقطاب: رأسي أو عمودي أو V

تردد قناة العفاسي على النايل سات

وتقوم قناة العفاسي بإذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة طوال اليوم، بصوت القارئ الشيخ الكويتي مشاري راشد العفاسي، بجودة صوت عالية، وتردد القناة على النايل سات كالآتي:

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة QURAN TV القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

الاستقطاب: رأسي أو عمودي أو V

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تذيع قناة مصر للقرآن الكريم القرآن الكريم بأصوات تشكيلة من الشيوخ المصريين مثل: عبدالباسط عبدالصمد، محمد صديق المنشاوي، الطبلاوي، إلخ، وتعرض القناة محتواها بجودة صوت وصورة عالية HD، وترددها على النايل سات: