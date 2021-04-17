بالفيديو الحلقة الرابعة من برنامج سين الذي يقدمه أحمد الشقيري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:12 ص
17 ابريل 2021
شائعة وفاة احمد الشقيري السعودي مقدم برنامج خواطر
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الحلقة الرابعة من برنامج سين الذي يقدمه الشقيري 

 

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