حصيلة قياسية في اصابات فيروس كورونا في الهند

بينت احصائية نشرتها وزارة الصحة الهندية اليوم السبت 17-4-2021 ارتفاع قياسي في عدد الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية فإن عدد الاصابات التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل الى 234692، وتعد هذه ثامن زيادة يومية قياسية خلال الأيام التسعة الماضية.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 175649، بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.5 مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة، بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 32 مليون إصابة.