سعر الذهب في العراق اليوم السبت 17-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في العراق في تعاملات مساء اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا، وسنقدم لكم في المقال التالي أسعار الذهب في العراق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم السبت نحو 83.588 دينارا عراقيًا أي (57.15 دولار أمريكيًا)، وهو سعر مرتفع عن يوم أمس الجمعة بشكل بسيط.

سعر الذهب في العراق اليوم السبت 17-4-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 83,588 دينار $57.15 سعر الذهب عيار 22 76,623 دينار $52.39 اسعار الذهب عيار 21 73,141 دينار $50.01 اسعار الذهب عيار 18 62,692 دينار $42.87 سعر الذهب عيار 14 48,760 دينار $33.34 سعر الذهب عيار 12 41,794 دينار $28.58 اسعار أوقية الذهب 2,599,594 دينار $1,778 اسعار جنيه الذهب 585,132 دينار $400.09 اسعار كيلو الذهب 83,588,223 دينار $57,154 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Saturday, April 17, 2021 07:35 AM بتوقيت دولة العراق