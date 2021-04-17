شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 17/4/2021 استقراراً في الاسعار وسط انخفاض الدولار الأمريكي عالميًا بشكل بسيط..

يُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 17/4/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 187.39 شيكل $57.15

سعر الذهب عيار 22 171.78 شيكل $52.39

اسعار الذهب عيار 21 163.97 شيكل $50.01

اسعار الذهب عيار 18 140.55 شيكل $42.87

سعر الذهب عيار 14 109.31 شيكل $33.34

سعر الذهب عيار 12 93.70 شيكل $28.58

اسعار أوقية الذهب 5,828 شيكل $1,778

اسعار جنيه الذهب 1,312 شيكل $400.09

اسعار كيلو الذهب 187,391 شيكل $57,154

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, April 17, 2021 07:51 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 إبريل 187.31 163.90 140.48 109.26 93.65

15 إبريل 186.24 162.96 139.68 108.64 93.12

14 إبريل 183.28 160.38 137.47 106.92 91.64

13 إبريل 184.92 161.81 138.69 107.87 92.46

12 إبريل 183.66 160.70 137.74 107.13 91.83

11 إبريل 184.66 161.58 138.50 107.72 92.33

10 إبريل 184.67 161.59 138.51 107.73 92.34

9 إبريل 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32

8 إبريل 185.35 162.19 139.02 108.12 92.68

7 إبريل 184.00 161.01 138.00 107.34 92.00