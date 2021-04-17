وفاة السفير الفلسطيني في دمشق محمود الخالدي

أعلنت السفارة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق فجر اليوم السبت 17 ابريل 2021 عن وفاة السفير محمود الخالدي بعد مضاعفات اصابته بـ "فيروس كورونا" كوفيد-19.

وأوضحت السفارة الفلسطينية أن السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه اليوم في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق.

من جهته، نعى رئيس السلطة محمود عباس السفير الخالدي وأعلن تنكيس الإعلام يوما واحدا حدادا على السفير.

من هو السفير محمود الخالدي

يعد محمود الخالدي (أبو عماد) الذي أعلن عن وفاته في ساعة متأخرة من يوم الجمعة 16 أبريل 2021 في دمشق سياسي ودبلوماسي فلسطيني وأحد أعضاء حركة فتح.