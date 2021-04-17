بالفيديو والصور طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية في قطاع غزة

استهدفت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، الليلة، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية بصواريخ عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مراسلنا، بأن الطائرات الحربية استهدفت موقع للمقاومة في مدينة رفح جنوب القطاع بخمسة صواريخ على الأقل، وآخر في الأراضي المحررة "بنتساريم" بصاروخ وموقع في خانيونس بأربعة صواريخ.

كما قصفت أرض زراعية بصاروخ استطلاع تبعه صاروخ حربي في منطقة دير البلح في المحافظة الوسطى، وأخرى في خانيونس، وسبق تلك الاستهدافات بإطلاق صواريخ "تحذيرية" من الطائرات بدون طيار الحربية.

وبشأن وقوع اصابات، ذكر، أن سيارات الاسعاف نقلت إصابة لمواطن من محيط موقع "ابو عطايا" المستهدف في رفح.

ويتزامن هذا القصف الحربي، مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في عموم سماء محافظات القطاع الخمس، وعلى ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، إضافة إلى رصد حركة نشطة للزوارق الحربية في عرض البحر.

من جهته، قال وسائل إعلام عبرية، إن "الجيش الاسرائيلي بدء بمهاجمة غزة ردآ على إطلاق صاروخ في وقت سابق من مساء اليوم بتجاه غلاف غزة، سقط في منطقة مفتوحة".

وفي بيان لجيش الاحتلال، ادعى أن " سلاج الجو الاسرائيلي دمر خلال القصف على غزة، معدات وأداوت عسكرية لحماس منها: بنى تحتية لنفق هجومي ومصنع لقاذفات مضادات للطائرات قيد الانشاء ومخزن للأسلحة".

ليلة أمس، أغارت الطائرات "الإسرائيلية" على أهداف عدة في قطاع غزة، دون وقوع خسائر بشرية تذكر.

يشار إلى أن جيش الاحتلال زعم مساء اليوم، سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في منطقة "أشكول" المحتلة القريبة من قطاع غزة، مصدره القطاع.



