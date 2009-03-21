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مليون دولار لمكتب « ميتشل » بالقدس ومشعل يقلل من فرص نجاحه لاستبعاده « حماس »

  • 08:31 - 21 مارس 2009
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فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ذكرت مصادر أمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية ستنفق مليون دولار، لترميم وترتيب  مكتبي المبعوث الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشيل في القدس المحتلة ونيويورك-وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

 

 وحسب المصادر، فقد تم حتى الآن إنفاق مبلغ وقدره 27,000 دولار، وحتى نهاية العام سيتم انفاق كل المبلغ.

 

وقد قلل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من دور المبعوث الامريكي الخاص للشرق الاوسط ( جورج ميتشيل).

 

 وقال مشعل  في مقابلة مع صحيفة "هيرالد الاسترالية" انه إذا كان ميتشل قد نجح في التوصل لاتفاق سلام شمال ايرلندا، فكيف يمكن أن ينجح مهمته في الشرق الأوسط، طالما طلب منه الرئيس الامريكي باراك اوباما عدم محاورة حماس، والسؤال الموجه لميتشيل، كيف يمكنك أن تنجح في مهمتك في الشرق الأوسط،  طالما انك تقاطع طرفا ما من بين الإطراف المعنية ( حماس)، فهل كان بإمكانك التوصل لاتفاق في ايرلندا دون التحدث مع الطرف الثاني ( الجيش الجمهوري الايرلندي) ؟-حسب تعبيره.

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