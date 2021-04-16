ارتفاع اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 ابريل 2021

ارتفعت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 ابريل 2021، بدعم من الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس في ظل تراجع الدولار والسندات.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 895.71 جنيه، مقابل 872 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس، بزيادة قدرها 23.71 جنيه.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، مسجلا 783.75 جنيه، مقابل 763 جنيها أمس الخميس، مسجلا زيادة قدرها 20.75 جنيه.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستوى 671.79 جنيه، مقابل 654 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس الخميس، مسجلا زيادة قدرها 17.79 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 جنيها و60 جنيها.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 522.50 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 447.86 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 في مصر سجل 373.21 جنيه.

و سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر نحو 27870.41 جنيه (1777.76 دولار)، مقابل 27447.53 جنيه (1750 دولارا) في ختام تعاملات أمس .

وعن سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) سجل خلال تعاملات الجمعة، نحو 6270 جنيها، مقابل 6104 جنيهات أمس.