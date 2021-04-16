تصل الى 40 درجةمئوية.. موجة حر شديدة تضرب البلاد الاثنين المقبل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 م
16 ابريل 2021
حرارة وطقس
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توقع راصد جوي ان تشهد الاراضي الفلسطينية موجة حر شديدة يوم الاثنين المقبل.

 وتحدث العلامي عبر صفحته على فيسبوك عن الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن قطاع غزة سيكون الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.

وقال:" تندفع كتلة هوائية حارة أخرى قادمة من غرب المنطقة عبر صحراء افريقيا لتلتقي الكتلة الحارة الأولى مع الثانية فوق المنطقة وبالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس في كافة المناطق وبالأخص يوم الأثنين حيث سيكون شديد الحرارة .

وأضاف:" درجات الحرارة في قطاع غزة ستكون الأعلى، حيث من المتوقع أن تصل لأكثر من 40 درجة مئوية يوم الاثنين المقبل".

وفي باقي مناطق البلاد ستكون درجات الحرارة ما بين 35-40 درجة.

وأما غدا السبت، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية

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