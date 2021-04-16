عملة البيتكوين تهوي بعد حظرها من قبل البنك المركزي التركي

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية بنسبة بلغت 4%، الجمعة، 16 ابريل 2021، بعد قرار البنك المركزي التركي بحظر العملات الرقمية خوفا من تأثيرها على الليرة.

واكتسبت سوق الأصول المشفرة في تركيا زخما في الأشهر الأخيرة إذ ينضم المستثمرون إلى موجة صعود عالمية لبيتكوين سعيا منهم للتحوط في مواجهة انخفاض قيمة الليرة والتضخم الذي تجاوز 16% في الشهر الماضي.

لكن البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في عمليات الشراء، متحججا بأنها تؤدي إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر ترتبط بالتعاملات.

وقال البنك المركزي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية المماثلة القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

انهيار بيتكوين

وهوت بيتكوين أكثر من 4% خلال تداولات الجمعة، لتسجل 60333 دولارا بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، بعد أن بدأت عند 61583 دولارا.

ونزلت عملات أصغر هي إيثيريوم وإكس.آر.بي، اللتان تميلان للتحرك بالتماشي مع بتكوين، بين 6 و12%.