الذهب يسجل ارتفاعا لاعلى مستوى في 7 اسابيع

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 16 ابريل 2021 لأعلى مستوياتها في 7 أسابيع، لتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.

وجاء صعود أسعار المعدن النفيس بدعم من الإقبال على الذهب بالإضافة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا ضعف الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1777.30 دولار.

وجاء صعود الذهب رغم بيانات أظهرت قوة في مبيعات التجزئة الأمريكية وانخفاضا كبيرا في الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 26.05 دولار للأوقية بزيادة أسبوعية تتجاوز 3%، وقفز البلاديوم 1.1% إلى 2770.23 دولار وربح نحو 5% في الأسبوع. وزاد البلاتين 0.7% إلى 1200.89 دولار.

ويتجه الدولار صوب ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذي يتقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الاتحادي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة لفترة أطول.

ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528% أثناء الليل، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776% الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات أمس الخميس.