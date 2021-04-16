رابط فحص معاش تكافل وكرامة 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، رابط فحص معاش تكافل وكرامة 2021، والذيي أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهي الخدمة التي تُمكن المستفيدين من التعرف على قيمة المعاش ومواعيد الصرف والاستحقاق، وغيرها العديد من المعلومات التي تخص المعاش الذي يتم صرفه من أجل إعانة المواطنين على ظروف الحياة والمعيشة.

فحص معاش تكافل وكرامة

يستطيع الأفراد الذين يرغبون في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة القيام بذلك من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات وهي كما يأتي:

القيام بتسجيل الدخول أولاً في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

بعد الانتهاء من ذلك، يجب القيام بتسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة.

ثم بعد ذلك القيام باختيار برنامج تكافل وكرامة.

القيام بإدخال الاسم رباعيا.

تقم بتحديد المعاش سواءً معاش شهر مارس، أو معاش أي شهر آخر.

يليها بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب المعاش.

في النهاية النقر على أيقونة استعلم الآن.

رابط فحص معاش تكافل وكرامة 2021

كيفية تقديم شكوى لمعاش وزارة التضامن

يستطيع المواطنين الذين يريدون تقديم شكوى من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، عن طريق نفس الموقع الإلكتروني الذي عن طريقه يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومي لعام 2021م، من خلال القيام بمجموعة الخطوات الآتية:

القيام بتسجيل الدخول من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق شبكة الإنترنت.

بعدها بالنقر على أيقونة تقديم شكوى الموجودة في القائمة الرئيسية.

والآن القيام بكتابة الرقم القومي الخاص بصاحب الشكوى.

التأكد من إدخال البيانات الخاصة بصاحب الشكوى كاملة.

وتقم بكتابة الشكوى في المكان المخصص لها بشكل تفصيلي.

أخيرا تقم بالنقر على زر إرسال شكوى.

رابط فحص معاش تكافل وكرامة 2021

موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات 2021

قامت التضامن بتوفير بوابة إلكترونية حتى يتوفر للمواطنين إمكانية الاستعلام أو تسجيل الشكاوى الخاصة بهم، خصوصاً الأشخاص المستفيدين من برنامج الدعم المشروط تكافل وكرامة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

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كما يستطيع المواطن بعد إتمام عملية إدخال الرقم القومي على البوابة الرسمية، القيام بإجراء عمليات الاستعلام أو عمليات تقديم شكوى، من خلال الاختيار بين مواضيع كثيرة للشكوى، ثم بعد ذلك المواظبة على متابعتها لمعرفة الرد الذي تقر به الوزارة بعد أن قامت بدراسة الشكوى الخاصة بالمواطن.

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