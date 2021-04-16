تحميل برنامج حصن المسلم في شهر رمضان 2021

تنزيل تطبيق حصن المسلم بدون نت في شهر رمضان 2021، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تطبيق حصن المسلم الذي يحتوي على العديد من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب حصن المسلم والتي لا غني عنها في حياتنا اليومية وفي معاملاتنا مع الناس وذلك بطريقة سهلة وبسيطة، خاصة في شهر رمضان 2021.

تنزيل تطبيق حصن المسلم بدون نت في شهر رمضان 2021

ويضم تطبيق حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء ، أذكار النوم ، أذكار الاستيقاظ من النوم ، دعاء الاستخارة، لذلك سيرفق لكم موقع فلسطين اليوم، أدناه رابط مباشر لتحميل برنامج حصن المسلم

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