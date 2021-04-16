الجيش اللبناني يسجل 4 خروقات بحرية وجوية إسرائيلية جديدة

أعلن لبنان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 خروقات جوية وبحرية جديدة إسرائيلية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .

وقال بيان للجيش، إنه تم تسجيل خرقين جويين نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتين لإسرائيل، تخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك.

وأضاف أنه تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأوضح البيان، أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.