حماس: الاعتداءات على الأقصى صاعق التفجير لثورة عارمة ضد الاحتلال

دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الزحف نحو المسجد الأقصى وشد الرحال إليه والرباط في ساحاته في شهر رمضان المبارك، وذلك لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتصدي لعمليات العبث فيه.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي له، إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الليلة الماضية من اقتحام المصلى القبلي واعتقال عشرات المصلين والمعتكفين فيه، وما تلاه اليوم من نصب حواجز حديدية في محيط المسجد الأقصى لعرقلة وصول المصلين، وسبقه منع رفع الأذان فيه وتقطيع أسلاكه، يمثل عدوانًا متصاعدًا بحق شعبنا، وتعديًا سافرًا على حقوقه المشروعة، وانتهاكًا صارخًا لحرية العبادة.

وأكد أن "استمرار هذه الإجراءات العنصرية والعبث الصهيوني في المسجد الأقصى والتضييق على أبناء شعبنا وملاحقة المصلين فيه يشكل صاعق التفجير لثورة عارمة ضد المحتل الصهيوني ومخططاته العنصرية التي تستهدف المسجد الأقصى".

وأِشار القانوع إلى تصاعد سلوك الاحتلال العنصري تجاه المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه يوميًا مع بداية شهر رمضان المبارك، في محاولة يائسة لفرض واقع جديد، وتنفيذ إجراءات صهيونية تستهدف المسجد الأقصى والشعائر الدينية فيه.