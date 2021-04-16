بالفيديو العراق: مصادرة اموال لـ"داعش" مخبئة في عمق 3 أمتار تحت الأرض

صادر القضاء العراقي، اليوم الجمعة، 1.6 مليون دولار، إلى جانب سبائك ذهبية تعود إلى "داعش"، عثر عليها تحت انقاض منازل في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقالت محكمة استئناف نينوى، في بيان صحفي، إنه "تم العثور على مبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي، وعملات ذهبية وفضية، وسبائك ومقتنيات ذهبية في مدينة الموصل القديمة، أثناء القيام بأعمال إزالة أنقاض الدور المدمرة".

وأوضح البيان أن "الأموال والمواد المذكورة، كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية ومدفونة بعمق حوالي 3 أمتار تحت الارض"، مشيراً إلى أن "داعش كان يستخدم المبالغ لتمويل عملياته الإرهابية".

وتابع البيان أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى قرر التحفظ على المضبوطات تمهيدا لتسليمها إلى البنك المركزي العراقي".

وفي عام 2014 قالت السلطات العراقية، إن "داعش" سيطر على ملايين الدولارات والمصوغات الذهبية، كانت مودعة في المصارف الحكومية قبيل سقوط المدينة بيد التنظيم.

وعام 2017، أعلن العراق نصره على "داعش" باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت.