أردوغان يدين استمرار الغارات "الإسرائيلية" على غزة

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استمرار "إسرائيل" في شن الغارات الجوية على قطاع غزة.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إن الغارات على غزة (فجر اليوم) "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

وتطرق إلى السجال الذي دار بين وزيري الخارجي التركي مولود تشاووش أوغلو واليوناني نيكوس ديندياس، خلال مؤتمر صحفي الخميس، في أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "وزير خارجيتنا أوقف نظيره اليوناني عند حده".

يشار إلى طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على اهداف متفرقة في قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، بزعم إطلاق صاروخ من غزة، كما أصيب أحد المواطنين جراء القصف الصهيوني وسط القطاع.