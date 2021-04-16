اجتماع رباعي يضم "إسرائيل" والإمارات واليونان وقبرص

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن اجتماعًا رباعيًا سيتم عقده غدًا الجمعة في مدينة بافوس في قبرص بين وزراء خارجية كُلّ من إسرائيل وقبرص واليونان والإمارات.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن هذا الاجتماع يعتبر الأول من نوعه بين الدول الأربع، ويهدف إلى تعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بينهم.

وأضاف بيان الوزارة أن اجتماع الوزراء سيُناقش القضايا الإقليمية والتعاون بين الدول، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والسياحية والأمنية، فضلًا عن تداعيات الأزمة الوبائية وإمكانات تشجيع السياحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزراء سيلتقون في وقت لاحق بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.