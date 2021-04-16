عشرات الاصابات بالرصاص وبالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

ونظمت المسيرة هذا الأسبوع لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، ودعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، وانطلقت من أمام مسجد القرية باتجاه الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية، حيث اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال.