سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 16 نيسان 2021

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 16 نيسان 2021 ، وسجلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ، تراجعًا في السوق السوداء في أول رد فعل على "صدمة السعر الرسمي"، أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الخميس، عن رفع سعر صرف الليرة الرسمي في مقابل الدولار إلى 2512 ليرة، ليقترب بذلك أكثر من سعر السوق السوداء .

أسعار العملات مقابل الليرة السورية في السوق السوداء :

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية تراجعًا في السوق غير الرسمية حيث بلغت 3080 ليرة للشراء و3175 ليرة للبيع، مقابل 3100 ليرة للشراء، و3190 ليرة للبيع، أمس ، فيما تراجع سعر اليورو الأوروبي، مقابل الليرة السورية، لدى السوق السوداء إلى 3684 ليرة للشراء و3802 ليرة للبيع، مقابل 3707 ليرة للشراء و3820 ليرة للبيع، الخميس .

اما سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء سجل تراجعًا إلى 819 ليرة للشراء و847 ليرة للبيع، مقابل 824 ليرة للشراء و852 ليرة للبيع، أمس الخميس ، فيما هبط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية إلى 4237 ليرة للشراء و4378 ليرة للبيع، مقابل 4267 ليرة للشراء و4401 ليرة للبيع، أمس .

وعن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية تراجع إلى 836 ليرة للشراء و864 ليرة للبيع، مقابل 841 ليرة للشراء و869 ليرة للبيع، أمس ،فيما انخفض سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 10197 ليرة للشراء و10538 ليرة للبيع، مقابل 10263 ليرة للشراء و10587 ليرة للبيع، أمس .

ومنذ عام 2011 بلغت خسائر الاقتصاد السوري حتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة . وكان سعر الصرف قبل الازمة السورية يعادل 47 ليرة للدولار، إلا أن أثره جاء إيجابيا في السوق السوداء.

انهيار الليرة السورية المستمرة منذ تسعة أعوام أدى إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.