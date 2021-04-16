سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 16 نيسان 2021

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة الموافق 16 نيسان 2021 ، حيث انخفض متوسط سعر الدولار ، خلال تعاملات اليوم في لبنان وذلك في السوق السوداء (الموازي)، مع أوائل شهر رمضان المبارك ، فيما تراجع متوسط سعر الدولار إلى نحو 12000 ليرة للشراء، و 12100 ليرة للبيع، مقابل نحو 12400 ليرة للشراء، و 12500 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في البنك المركزي :

وبلغ سعر صرف الدولار في مصرف لبنان 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط، فيما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم .

وفي الصرافة، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان عن تثبيت تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى .

ونتيجة لهذا التراجع الكبير الذ افقد قيمة الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة ، بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي، ما دفع البنوك الأجنبية الكبرى لاتخاذ هذا القرار، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعدم وجود بوادر لحلها في الأفق القريب، بسبب صراعات السياسيين وسيطرة "حزب الله" على مفاصل الاقتصاد

من جهته، أكد مسؤول كبير في صندوق النقد، أن لبنان "لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة دون حكومة جديدة في المستقبل القريب تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا".

العام الماضي، تخلفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديون الدولة ، مما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25% في 2020، وفقا لتقرير صندوق النقد الأسبوع الماضي.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، قال في حديث له إن "الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي أسهمت في ارتفاع الدين".

وبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان نحو 15.8 مليار دولار، ما يشير إلى أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، (وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي قدره وزني بنحو 15 مليار دولار).