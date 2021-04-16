دعاء فك الكرب وزوال الهم في شهر رمضان 2021 في اليوم الرابع ، حيث يحرص الصائمون في يوم الجمعة اليوم الموافق 16 نيسان 2021 ، إلى الدعاء والتضرع إلى الله عزوجل بفك الكرب وزوال الهم ، لقذف في قلبوهم الطمأنينة بالغة ، وطوال شهر رمضان ، يتقرب كل ذي عسرة وهم وكرب إلى الله بمختلف الأدعية التي قد تذهب الكرب الشديد، باحثا عن أفضل الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، تابع معنا حتى النهاية .

مستشار مفتي مصر، الدكتور مجدي عاشور ، قال إن "أحسن دعاء لفك الكرب وإزالة الهم ما قاله سيدنا يونس وورد في سورة الأنبياء" وهو: "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ".

أما الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ذكرنا بحديث النبي الذي كان يقوله في الكرب وهو: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ ".

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021 :

فريق الموقع قام بوضع دعاء اليوم الرابع من رمضان ، وهو على النحو التالي: وقد دعا النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".

أدعية الرزق في شهر رمضان 2021- دعاء الرزق مستجاب 1442هـ

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران". أخرجه الحاكم.

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال".

"اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.